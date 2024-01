Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Liefde in Diergaarde Blijdorp: nieuwe campagne met speciale wandelroute

In Diergaarde Blijdorp hangt de liefde in de lucht. De Rotterdamse dierentuin lanceerde deze maand een nieuwe campagne met de titel Liefde in het Dierenrijk. Tot en met zondag 25 februari staat het park in het teken van liefde en romantiek. Zo kunnen bezoekers een speciale wandelroute volgen: Lovers' Lane.

Dat werkt met behulp van de Blijdorp-app. "Ontdek de bijzondere wereld van paringsrituelen en selectieprocessen", laat de dierentuin weten. "Door het scannen van QR-codes bij verschillende diersoorten leer je alles over hoe zij hun perfecte match vinden en verleiden."

De schattige campagne-uitingen worden verkocht in de Blijdorp-winkel. Ook organiseert men een fotowedstrijd, waarmee het mogelijk is om een lunch voor vier personen te winnen. Verder vindt op Valentijnsdag een actie plaats: bezoekers krijgen op woensdag 14 februari het tweede kaartje gratis.



Herpositionering

"Dit is onze eerste inhoudelijke campagne na onze herpositionering", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Blijdorp presenteerde onlangs een nieuw masterplan, met een een scherpe toekomstvisie. Campagnes moeten daar voortaan op aansluiten. "Het komt voort uit een hernieuwde aanpak, met een campagneplanning op jaarniveau."