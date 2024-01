Efteling

Efteling opent tijdelijke snoepkraam tijdens verbouwing winkel

Efteling-snoepwinkel De Soete Inval wordt verbouwd, maar bezoekers hoeven niet bang te zijn dat ze geen snoepgoed aan kunnen schaffen. Tijdens de renovatie van het nostalgische gebouwtje zorgt men voor een alternatief.

Schuin tegenover De Soete Inval is een tijdelijke snoepkraam verschenen. Daar worden vanaf vandaag zoetwaren verkocht, waaronder spekjes, zuurstokken en lolly's. Het houten hutje is de komende periode te vinden aan de rand van de Warme Winter Weide.

De Soete Inval opende in 1994, maar het bijbehorende bouwwerk staat al sinds 1952 in de Efteling. In het verleden werd de locatie gebruikt als souvenirwinkel, informatiebalie en poffertjeskraam. Half februari moet de verbouwing afgerond zijn.



Slimme keuzes

De Efteling belooft dat het nostalgische karakter behouden blijft. "Door slimme keuzes te maken in het nieuwe meubilair, creëren we meer winkeloppervlakte", luidt de uitleg. "In plaats van veel kleinere kasten en een groot kassameubel, komt er een wandvullende schepsnoepkast." Verder wordt een zelfscankassa geïnstalleerd.