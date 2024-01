Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Iets minder bezoekers voor Blijdorp in 2023: 'Voor 2024 ligt de lat hoger'

Het bezoekersaantal van Diergaarde Blijdorp is het afgelopen jaar licht gezakt. In 2022 noteerde het Rotterdamse dierenpark 1.448.191 bezoekers. Vorig jaar waren dat er 1.444.864. Gezien het slechte weer in 2023 zegt de dierentuin tevreden te zijn over het resultaat. Voor komend jaar wordt gerekend op betere cijfers.

"Diergaarde Blijdorp blijft onverminderd populair", luidt de conclusie van het management. "Ondanks dat 2023 het natste jaar ooit gemeten was, heeft Blijdorp vrijwel evenveel bezoekers getrokken als het jaar ervoor." Dit jaar wordt aangestuurd op een stijging. "Voor 2024 ligt de lat bij de best bezochte dierentuin van Nederland uiteraard wel hoger."

Blijdorp presenteerde onlangs een nieuw masterplan, waarin de focus ligt op tien ernstig bedreigde dier- en plantsoorten. Themadelen worden voortaan impactgebieden genoemd. "Een verhaal dat staat als een huis en beetje bij beetje zichtbaar wordt in de fysieke omgeving binnen het park."



Natuurherstel op één

Het "grootste en hoogste doel" is om van een dierentuin te veranderen in een natuurherstelorganisatie. "De volgende stap naar het worden van een impactorganisatie waar soortbehoud en natuurherstel op nummer één staan."



Men realiseert dat het lastig wordt om dat over te brengen op het publiek. "Diergaarde Blijdorp staat de komende twaalf maanden voor een grote uitdaging: de nieuwe missie en visie over het voetlicht brengen en de bezoekers meenemen in het ambitieuze verhaal."