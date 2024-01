Walibi Holland

Vernieuwd restaurant Walibi Holland krijgt de naam Yummy Tummy

Het grootste restaurant van Walibi Holland krijgt een nieuw thema en een andere naam in 2024. Vanaf aankomend seizoen gaat Club W.A.B. door het leven als Yummy Tummy. Dat heeft Walibi-directrice Mascha Taminiau dit weekend bekendgemaakt tijdens een personeelsbijeenkomst. De horecagelegenheid ondergaat een ingrijpende verbouwing.

Het gebouw wordt grotendeels roze. Er komen vier verschillende counters met elk een eigen assortiment. Na het bestellen van een gerecht krijgen bezoekers een buzzer mee, zoals in veel andere pretparken en dierentuinen al gebruikelijk is. Als de pieper afgaat, is het mogelijk om de maaltijd op te halen.

Frisdrank kan getapt worden uit een Coca-Cola-automaat. Verder gaat men in Yummy Tummy koffie serveren van Starbucks. Bij de start van het nieuwe seizoen - zaterdag 30 maart - is de transformatie van het restaurant nog niet gereed. De rest van het omliggende themagebied W.A.B. Plaza moet dan al wel een nieuw uiterlijk hebben.



Speelgoed

Looopings kon in november al melden dat W.A.B. Plaza de naam Playground krijgt. Veel attracties krijgen een opfrisbeurt, maar ze behouden de originele namen. Het idee is om van Playground een speels en vrolijk gedeelte te maken, met felle kleuren en decoraties gebaseerd op speelgoed.



Zo wordt de bovenkant van zweefmolen Super Swing vormgegeven als een tol. Waterattractie Splash Battle moet straks een brandweerspel voorstellen. De tegenover gelegen thrillride Spinning Vibe krijgt ook een waterthema. Uiteraard ontbreken de hippe Engelse kreten niet, zoals we van Walibi Holland gewend zijn. Een woordvoerder kan de nieuwtjes nog niet bevestigen.