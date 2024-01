Marineland Côte d'Azur

Geen killer whales meer op Europees vasteland: Frans park neemt afscheid van orka's

De laatste orka's verdwijnen van het Europese vasteland. Het Franse attractie- en dierenpark Marineland stopt met het houden van de diersoort. Begin dit jaar worden de drie killer whales uit Marineland getransporteerd naar Japan. De verhuisdatum is niet bekendgemaakt.

Marineland was geopend tot en met zondag 7 januari. Op dit moment is het park dicht. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 10 februari. Dan zullen voorstellingen en presentaties met orka's tot het verleden behoren. De dieren in kwestie heten Inouk, Wikie en Keijo. Een vierde orka - Moana - overleed in oktober vorig jaar.

De drie overgebleven orka's worden ondergebracht in Kobe Suma Sea World: een nieuw park in Japan, dat voortkomt uit het gesloten Suma Aqualife Park. Daar zullen de dieren mee moeten doen aan shows, net als in Marineland het geval was. Er wordt een nieuw stadion gebouwd, met een klein bassin.



Dierenactivisten

Marineland heeft zelf nog niet expliciet over het vertrek gecommuniceerd. Het park staat al jaren onder grote druk. Dierenactivisten protesteren voortdurend tegen het houden van orka's en dolfijnen in gevangenschap. Bovendien zijn de overheidsregels voor het fokken met walvisachtigen aangescherpt.



Aan de andere kant wordt gevreesd dat bezoekers massaal zullen wegblijven als Marineland stopt met de dierenshows. De bestemming aan de Côte d'Azur hoort bij de Spaanse groep Parques Reunidos, net als onder meer Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. In Europa blijven nog op één plek orka's in gevangenschap over, namelijk in Loro Parque op het Spaanse eiland Tenerife.