Chessington World of Adventures Resort

Slapen ín een Oreo-koekje: Engels pretpark opent hotelkamer voor Oreo-fans

Gek op Oreo-koekjes? Vanaf nu kun je overnachten in stijl: het Engelse pretpark Chessington World of Adventures opent dit jaar een speciale Oreo-hotelkamer. Het grote bed is vormgegeven als een koekje waar de hotelgasten in kunnen kruipen. Ook de rest van de ruimte zit vol met verwijzingen naar het iconische koekjesmerk.

In de Oreo-kamer wordt gebruikgemaakt van felle blauwtinten. Overal in het decor komen koekjes terug: op de muren, op de bed- en kastranden, op een raam... De Oreo's dienen zelfs als ladeknoppen. Een wandelpad moet Oreo-crème voorstellen.

Prints van wilde dieren op de muren leggen een link met het junglethema van het attractiepark. De stam van palmbomen werd gemaakt van - jawel - Oreo's. Er kunnen in totaal vier personen overnachten: twee volwassen en twee kinderen.



Capri-Sun

Oreo kwamen op de markt in 1912. De lekkernij bestaat uit twee ronde chocoladebiscuits met witte crèmevulling ertussen. Door de jaren heen bereikte het merk een cultstatus. "Duik in een Oreo-wonderland!", valt te lezen op de Chessington site. Een andere kamer staat sinds kort in het teken van fruitdrank Capri-Sun.