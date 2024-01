Attractiepark Toverland

Jaarabonnementen Toverland worden 25 euro duurder: binnenkort ook per maand betalen

Een regulier jaarabonnement op Toverland wordt 25 euro duurder in 2024. Vanaf 21 maart betalen abonnees 155 euro voor een jaarkaart. Nu is dat nog 130 euro. Het gaat om een prijsverhoging van bijna 20 procent. Gisteren werd al duidelijk dat de tarieven van dagtickets dit jaar eveneens stijgen.

Voor kinderen met een lengte van 90 tot 140 centimeter moet straks geen 95 euro, maar 115 euro betaald worden. Het tarief voor 60-plussers en mensen met een beperking stijgt van 105 naar 125 euro. Rolstoelgebruikers zijn 70 euro in plaats van 60 euro kwijt. Een parkeerpas blijft 40 euro kosten.

Nieuw is dat abonnementhouders vanaf 21 maart ook per maand kunnen betalen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: maandelijks betalen is in eerste instantie alleen mogelijk als verlenging van een bestaand abonnement. "Er dient dus al minimaal één geldigheidsperiode van jaarlijkse betaling aan vooraf gegaan te zijn", laat Toverland weten.



162 euro per jaar

"De einddatum van dit abonnement mag maximaal één jaar in het verleden liggen." Per maand rekenen abonnees 13,50 euro af. Dat komt neer op 162 euro per jaar: 7 euro meer dan wanneer er per jaar betaald wordt. Parkeren kost 3,50 euro per maand, wat resulteert in 42 euro per jaar.



Mensen met een Toverland-abonnement gaan dus meer betalen, maar ze mogen wel vaker langskomen. Eind 2024 en begin 2025 wordt het aantal openingsdagen uitgebreid. Zo vindt Winter Feelings straks ook plaats op woensdagen en blijft het attractiepark in 2025 toegankelijk tussen het winterseizoen en het voorjaar, op alle woensdagen, zaterdagen en zondagen.



Tegoed

Tot en met woensdag 20 maart 2024 gelden de oude tarieven. Wie in die periode een abonnement verlengt, krijgt 10 euro korting. Personen die vanaf donderdag 21 maart besluiten om hun abonnement te verlengen, ontvangen 10 euro aan Toverland-tegoed bij een jaarlijkse betaling en 15 euro bij maandelijkse betalingen. Verlengen kan vanaf twee maanden voor de einddatum.