Attractiepark Toverland

Maximale entreeprijs Toverland van 39,50 naar 42,50 euro in 2024

De maximale entreeprijs van Toverland wordt dit jaar met 3 euro verhoogd. Het afgelopen seizoen kostte een ticket voor het Limburgse attractiepark maximaal 39,50 euro. In 2024 zijn bezoekers op topdagen in de zomermaanden 42,50 euro kwijt aan de kassa.

Toverland werkt tegenwoordig met vier verschillende tarieven, elk met een eigen geldigheidsperiode: Brons, Zilver, Goud en Platina. De duurste categorie - Platina - gaat dus 42,50 euro kosten. Voor Brons, Zilver en Goud zal aan de dagkassa respectievelijk 35, 39,50 en 41 euro afgerekend moeten worden.

In de online ticketshop geeft Toverland 2 tot 7 euro korting, afhankelijk van het bestelmoment. Wie toegangsbewijzen minimaal zeven dagen op voorhand aanschaft, krijgt de maximale korting. Daardoor kunnen bezoekers in 2024 al voor 28 euro naar binnen: het Brons-tarief met 7 euro korting.



Lengte

Verder gelden lagere tarieven voor personen met een lengte tussen 90 en 140 centimeter. Alleen de prijzen voor de halloweenperiode zijn nog niet bekend. Die worden op een later moment vastgesteld. Mogelijk gaat het maximale bedrag in oktober en november 2024 dus nog omhoog.



Toverland opent dit jaar geen nieuwe attracties. Wel wordt gebouwd aan een nieuw kantorencomplex voor het personeel.