Attractiepark Toverland

Bezoekersaantal Toverland 13 procent omhoog in 2023

Toverland nadert de top drie van best bezochte attractieparken in Nederland. Het Limburgse themapark was het afgelopen jaar goed voor bijna 1,17 miljoen bezoekers. Dat aantal ligt 13 procent hoger dan het vorige recordjaar. In 2022 verraste Toverland vriend en vijand door voor het eerst ruim een miljoen bezoekers te verwelkomen.

De verdere groei is volgens het management te danken aan ruimere openingstijden, seizoensgebonden evenementen en de opening van nieuwe attracties in themagebied Avalon. "Niet alleen mochten we meer gasten dan ooit ontvangen, ook de gasttevredenheid was hoger dan ooit tevoren", zegt algemeen directeur Jean Gelissen jr.

De uitbreiding van Avalon is volgens de directeur geslaagd. Hij noemt het middeleeuwse gedeelte nu "een volwaardig themagebied". "We zien dat het gebied een bredere doelgroep aantrekt en dat de bezoekers langer in het gebied verblijven." Bovendien zou de naamsbekendheid van het park in binnen- en buitenland "flink gegroeid" zijn.



Abonnementhouders

Toverland probeert bezoekers te verleiden om meerdere keren per jaar langs te komen, met tijdelijke toevoegingen als spookhuizen en parkshows. "Dit resulteerde tevens in het hoogste aantal abonnementhouders ooit", aldus Gelissen jr. Hij spreekt over "een veelzijdig en uniek aanbod".



Walibi Holland sloot het afgelopen seizoen af met 936.000 bezoekers. De drie grootste concurrenten van Toverland - de Efteling, Duinrell en Slagharen - hebben de cijfers van 2023 nog niet bekendgemaakt. Een jaar eerder verwelkomde de top drie respectievelijk 5,43 miljoen, 1,36 miljoen en 1,15 miljoen bezoekers.