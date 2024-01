Puy du Fou (groep)

Puy du Fou Meppel gaat niet door: plan voor nieuw Nederlands themapark geschrapt

Er komt geen Nederlandse vestiging van het historische themapark Puy du Fou. Het Franse showbedrijf ziet af van het openen van een park in Drenthe. Er lagen plannen klaar om in Meppel binnen enkele jaren een volledig nieuwe trekpleister uit de grond te stampen, met spektakelshows en mogelijk ook verblijfsaccommodaties.

Vandaag heeft Puy du Fou aan de gemeente Meppel laten weten dat het plan niet doorgaat. Een uitgebreide uitleg over de beslissing ontbreekt nog. Volgens wethouder Klaas de Vries heeft het schrappen van het project te maken met "financiële draagkracht", meldt RTV Drenthe. De omvang van de geplande investering zou te hoog zijn.

Puy du Fou is al sinds de jaren tachtig een begrip in Frankrijk. Het park trekt miljoenen bezoekers per jaar zonder achtbanen of andere mechanische attracties. In plaats daarvan krijgen bezoekers hoogwaardige theatervoorstellingen en walkthrough-belevingen voorgeschoteld. In 2021 opende een Puy du Fou-park in Spanje.



Dierentuin

De initiatiefnemers zoeken al geruime tijd naar uitbreidingsmogelijkheden in andere landen, waaronder België. Zo werd onlangs nog tevergeefs een bod uitgebracht op een Belgische dierentuin. Voor Meppel waren al diverse haalbaarheidsstudies gemaakt.



De opening had in 2027 moeten plaatsvinden. Er werden tussen de 300.000 en 800.000 bezoekers verwacht. De gemeente en de provincie waren enthousiast over het plan. Buurtbewoners reageerden minder blij. Ze vreesden voor overlast.