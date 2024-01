Efteling

Entreegebied Efteling krijgt nieuw uiterlijk vanwege komst nieuw hotel

De Efteling grijpt de komst van het Efteling Grand Hotel aan om het ingangsgebied een opfrisbeurt te geven. Dat begint bij verschillende aanpassingen in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Zo wordt de wandelwagenverhuur daar ondergebracht. Ook realiseert de Efteling een nieuwe pui en een wachtrij voor de controlepunten.

Het entreegebied, dat Eiland van de Vijf Zintuigen gaat heten, moet "een verrassende groene pleisterplaats voor zowel hotelgasten als parkbezoekers" worden. "De natuur, het groen en het water vormen de verbindende factor." Eén van de opvallendste wijzigingen heeft betrekking op het kleurgebruik.

De huidige rode accentkleur in het parkdeel wordt vervangen door blauw met gouden accenten. "Dit kleurenpalet past straks mooi bij het groen geoxideerde koperen dak van het Efteling Grand Hotel." Op een later moment krijgt het interieur van souvenirwinkel Efteldingen een vergelijkbare behandeling. Looopings maakte afgelopen zomer al melding van die verbouwing.



Zigzagrij

Men wil in het Huis van de Vijf Zintuigen gaan werken met een duidelijkere in- en uitgang. Verder wordt bij de bemande toegangscontrole - om de doorstroming te bevorderen - een rij aangelegd. "Goed om te weten is dat we in de nieuwe situatie kunnen opschalen tot een verdubbeling van het aantal controlepunten", aldus de Efteling. Ook bij de Gastenservice verschijnt een nieuwe wachtrij, voor abonnementen en voor informatie en tickets.



Het huren van wandelwagens kan binnenkort niet meer bij een servicegebouw op de parkeerplaats, maar ín het Huis van de Vijf Zintuigen. Daar wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw uitgiftepunt voor trekkarren. "Bovendien komt er een uitbreiding van het aantal wandelwagens en wordt een groot gedeelte van het huidige wandelwagenpark gerenoveerd", belooft de Efteling.



Arcadeboog

Het zeven verdiepingen tellende Efteling Grand Hotel gaat in 2025 open. Dat is een jaar later dan gepland. Uiteindelijk vormt het bouwwerk de toegangspoort tot de Pardoes Promenade. Er komen circa 140 kamers, een zwembad met spafaciliteiten, twee restaurants en twee winkels. Blikvanger moet een 9 meter hoge en 16 meter brede arcadeboog worden.