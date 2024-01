Bellewaerde Park

Bellewaerde Park baalt van inbrekende youtuber: 'Schandalig eigenlijk'

Het lijkt kinderlijk eenvoudig om in te breken bij het Belgische pretpark Bellewaerde Park. In een YouTube-video is te zien hoe iemand 's nachts over een hek klimt en zonder problemen door het attractiepark wandelt. De opnames vonden plaats tijdens het kerstseizoen: alle decoraties hangen er nog.

Ook de kerstlampjes staan gewoon aan. "Ik heb 's nachts ingebroken bij een Belgisch pretpark, waar ik wat domme, random dingen gedaan heb", meldt videomaker Yung Jamie in de beschrijving. Hij was niet alleen: een cameraman ging mee. "PS Bellewaerde je beveiliging is waardeloos! Maar we houden toch van je."

In de ruim zeven minuten durende Engelstalige reportage is onder meer te zien hoe de inbreker de lift van de 32 meter hoge Boomerang beklimt. Hij noemt de achtbaan onterecht de hoogste attractie van het park. Vervolgens neemt Jamie onder meer een kijkje bij het schommelschip en enkele dierenverblijven, waaronder die van de giraffen, tijgers en apen.



Barbecue

Bij de showarena van duikvoorstelling Bengali staan de wagens van de kerstparade klaar. Verder laat Jamie zien hoe hij iets uit een frisdrankautomaat haalt, in de sneeuw speelt en zelf een barbecue aansteekt. "Als ze dit zien gaan ze ons waarschijnlijk aanklagen", luidt de conclusie van de brutale youtuber.



Er wordt in de video niets gesloopt. Toch is Bellewaerde behoorlijk kwaad over de actie, vertelt een voorlichter aan Looopings. "Schandalig eigelijk", laat hij weten. "Inmiddels hebben we een klacht neergelegd bij de politie. Er zal een gerechtelijke vervolging volgen, we wachten de gerechtelijke stappen af."