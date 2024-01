Disneyland Paris

Man (18) probeert Disneyland Paris binnen te komen met pistool

Een 18-jarige man is vanochtend aangehouden bij de ingang van Disneyland Paris. Hij probeerde het Disney-resort binnen te komen met een wapen. Bij de bagagecontrole, gelegen tussen uitgaansgebied Disney Village en treinstation Marne la Vallée-Chessy, zagen beveiligers een pistool voorbijkomen.

Daarop schakelden ze de politie in. De persoon in kwestie had een automatisch wapen bij zich, meldt de Franse nieuwssite 20 Minutes. Het zou gaan om een pistool van het model Heckler & Koch P30, met een vol magazijn.

De man is een bekende van de autoriteiten. Hij werd in hechtenis genomen vanwege verboden wapenbezit. Woordvoerders van Disneyland Paris hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.