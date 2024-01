Efteling

Let op: komende maand geen laadpalen beschikbaar op Efteling-parkeerplaats

Efteling-bezoekers met een elektrische auto moeten goed opletten. Op het parkeerterrein van het attractiepark opende in 2021 het grootste laadplein van de Benelux, met plekken voor 174 wagens. Vanaf deze week zijn er helemaal geen plaatsen beschikbaar.

Wie op zoek is naar een oplaadpunt op de Efteling-parking, heeft voorlopig pech. Er vinden vijf weken lang werkzaamheden plaats. Naar verwachting duurt het project tot en met zondag 11 februari.

De Efteling heeft het wegvallen van de laadpalen niet expliciet gecommuniceerd. Wel staat er een boodschap op een pagina over parkeren op de officiële Efteling-website. Ook komt de mededeling voorbij in mailtjes aan personen die een ticket hebben gekocht.



Plannen

"In verband met werkzaamheden zijn er van 8 januari tot en met 11 februari geen oplaadpunten aanwezig", luidt de waarschuwing. "Houd hier rekening mee bij het plannen van je bezoek" Er wordt niet gezorgd voor een alternatieve locatie.