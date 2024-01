Disneyland Paris

Disneyland Paris: voor het eerst lichteffecten in Main Street bij avondspektakel

De nieuwe droneshow van Disneyland Paris gaat gepaard met nieuwe lichteffecten. Bezoekers hebben niet alleen lichtgevende drones, fonteinen en videoprojecties om naar te kijken. De gebouwen in themagebied Main Street U.S.A. zijn voor het eerst onderdeel van een avondspektakel. Ze worden tijdens Disney Electrical Sky Parade verlicht in wisselende kleuren.

Ook wordt gebruikgemaakt van lichtprojecties op de gevels. De toevoegingen zijn alleen zichtbaar voor personen die de voorstelling bekijken in de winkelstraat. Het zicht vanuit Main Street is opvallend goed: vanwege de positionering van de drones in de lucht is het absoluut niet nodig om vooraan te staan om een goed beeld te krijgen.

Sterker nog: de drones ogen zelfs groter als het publiek wat afstand neemt van het kasteel. Wie een blik achter de schermen wil bij de manier waarop de drones werken, kan de show het best kijken bij de ingang van Pirates of the Caribbean, aan de rand van Adventureland. Daar staan toeschouwers bijna onder de drones. Het zorgt voor een bijzonder perspectief.



Weersomstandigheden

Disney Electrical Sky Parade werd gebaseerd op de Main Street Electrical Parade, een lichtjesparade uit de jaren negentig. De show ging maandag in première. Op donderdag was de productie voor het eerst te zien zónder de drones, volgens Disneyland vanwege de weersomstandigheden.