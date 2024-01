Efteling

Nóg minder attracties open in de Efteling: ook Python wekenlang dicht

Het attractieaanbod van de Efteling is nog verder geslonken. De Python werd gisteren onverwachts toegevoegd aan de onderhoudskalender. Vanaf vandaag is de attractie dicht. Waarschijnlijk blijft de rollercoaster ruim twee weken gesloten, tot en met vrijdag 26 januari.

Wie de komende periode een Efteling-bezoekje heeft gepland, zal flink balen. De werkzaamheden waren vooraf niet aangekondigd. Ondertussen zijn ook de Piraña, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, de Kleuterhof, Raveleijn, Doornroosje en De Kleine Zeemeermin buiten gebruik.

Spookslot-vervanger Danse Macabre is nog niet open. Het parkeerterrein en het entreegebied zijn eveneens een bouwput. Een Efteling-woordvoerder noemt de plotselinge sluiting van de Python "heel vervelend". "Dit was helaas onvoorzien."



Levering

De Python staat stil omdat de treinen opgeknapt moeten worden. "Dit onderhoud is op dit moment noodzakelijk, op basis van het aantal ritten", legt de voorlichter uit in gesprek met Looopings. "Het kon niet eerder in verband met de levering van onderdelen."



In parkdeel Ruigrijk is nu nog maar weinig te doen, zeker aangezien De Oude Tufferbaan tegenwoordig dicht is bij regen. Efteling-bezoekers hebben vooralsnog geen recht op compensatie. De entreeprijs - 38 euro doordeweeks, 44 euro in het weekend, 51 euro voor een flexibel ticket - blijft ongewijzigd.