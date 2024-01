Efteling

Efteling breekt speeltoestellen Kleuterhof af voor groot onderhoud

De Efteling is bezig met het afbreken van de Kleuterhof. Het speelgebied uit 1994 wordt momenteel onderdeel voor onderdeel ontmanteld, zo is te zien in een fotoserie. Efteling-fans hoeven voorlopig niet te rekenen op het verdwijnen van het kindergedeelte: er staat groot onderhoud op de planning.

Veel speeltoestellen zijn vandaag gedemonteerd en in een grote vrachtwagen gezet. De komende weken worden ze op een andere locatie opgeknapt. Naar verwachting duurt het renovatieproject twee maanden, namelijk tot en met vrijdag 8 maart. De heropeningsdatum kan nog wijzigen.

Dat er überhaupt geld gestoken wordt in de toekomst van de Kleuterhof is opvallend: het is algemeen bekend dat de Efteling de speeltuin op den duur liever kwijt dan rijk is. In de geschrapte plannen voor circusachtbaan Grand Circus Balancé was op de plek van het kindergebied een alternatief speelhoekje ingetekend, met toestellen in circusthema.



Stijlbreuk

De Kleuterhof, ontworpen door Henny Knoet, is al sinds de opening een vreemde eend in de beet. Er is destijds gekozen voor kunststof toestellen in felle kleuren, met cartooneske vormen en generieke figuren. Het zorgt voor een flinke stijlbreuk met de rest van het park. Onder Efteling-liefhebbers is de Kleuterhof dan ook allesbehalve geliefd.



De Efteling heeft de sluiting niet op de openbare onderhoudskalender gezet. Een bewuste keuze, omdat de lijst al behoorlijk lang is. Men wil bezoekers niet afschrikken terwijl waterachtbaan De Vliegende Hollander, houten achtbaan Joris en de Draak, wildwaterbaan Piraña en stuntshow Raveleijn ook buiten gebruik zijn. Daarom wordt de verbouwing van de Kleuterhof verzwegen.