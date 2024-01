Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Blijdorp vraagt vergunningen aan voor nieuwe verblijven en verbouwingen

Diergaarde Blijdorp zet concrete stappen op het gebied van een reeks bouwprojecten. De Rotterdamse dierentuin heeft bij de gemeente verschillende vergunningen aangevraagd voor nieuwe verblijven en verbouwingen. In totaal gaat het om vijf verschillende aanvragen.

Het opvallendste document spreekt over de "aanleg en bouw van een nieuw olifantenverblijf". Ook wordt een vergunning aangevraagd voor de realisatie van een zogeheten oliduct, een brug waar olifanten overheen kunnen wandelen. Het doel is "het huidige olifantenperk in Diergaarde Blijdorp te kunnen verbinden met de beoogde uitbreiding aan de oostzijde".

Blijdorp heeft al langer plannen klaarliggen om de Aziatische olifanten meer ruimte te geven. Aan de zuidkant van het nieuwe olifantengebied moet een nieuw horecapunt komen te liggen, blijkt uit een derde vergunningsaanvraag. Aanvraag nummer vier gaat over de "kap en herplant die is voorzien binnen het olifantenproject".



Vleermuisgrot

Tot slot zijn er plannen om een oude vleermuisgrot opnieuw in gebruik te nemen, met een nieuwe functie. Daarvoor dient de locatie verbouwd te worden. Blijdorp wil het gebouw inzetten "voor educatieve doeleinden", maar ook als nieuw binnenverblijf voor een apensoort: de François' langoeren. De dieren moeten eveneens een nieuw buitenverblijf krijgen.