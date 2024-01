Walibi Belgium

Walibi Belgium denkt na over opening in de krokusvakantie

De allereerste volledige winteropening van Walibi Belgium is net achter de rug, maar daar blijft het wellicht niet bij. Achter de schermen wordt overwogen om het seizoen nog verder te verlengen. Nu start het zomerseizoen eind maart. In de toekomst openen de poorten mogelijk al in de krokusvakantie.

Hoewel er nog geen concrete plannen zijn, zegt Walibi-directeur Jean-Christophe Parent dat intern wordt nagedacht over het verwelkomen van bezoekers in de carnavalsperiode. In 2024 is het attractiepark in ieder geval nog dicht in de voorjaarsvakantie.

In Wallonië, waar Walibi ligt, duurt de vakantie twee weken. Dit jaar vallen de vrije dagen tussen zaterdag 24 februari en zondag 10 maart. Vlaanderen moet genoegen nemen met één week vakantie, van zaterdag 10 tot en met zondag 18 februari.



100.000 bezoekers

Parent zegt tevreden terug te kijken op de eerste editie van Walibi Winter. Ondanks het slechte weer trokken Walibi Belgium en Aqualibi samen zo'n 100.000 bezoekers. Eind dit jaar keert de winteropening terug.