Pairi Daiza

Populairste dierentuin van de Benelux breekt bezoekersrecord

Het populairste dierenpark in de Benelux heeft in 2023 het beste resultaat ooit behaald. De Belgische dierentuin Pairi Daiza, gelegen in de Waalse provincie Henegouwen, verwelkomde bijna 2,3 miljoen mensen. Dat is een record. Een jaar eerder lag het bezoekersaantal zo'n 8 procent lager.

In 2023 stond de teller op 2.279.000 bezoekers. Pairi Daiza noemt zich "de grootste private toeristische attractie van het land". Nederlandse dierentuinen komen er niet bij in de buurt: Diergaarde Blijdorp, het best bezochte dierenpark van ons land, is jaarlijks goed voor zo'n 1,4 miljoen gasten.

Dit jaar viert Pairi Daiza het dertigjarig bestaan. Oprichter en voorzitter Eric Domb zegt het publiek dankbaar te zijn. "Ik dank hen hartelijk voor hun steun en aanmoediging bij het nastreven van ons ultieme doel: de bescherming en het behoud van alle dieren. Dankzij hen hebben we nog meer dieren kunnen helpen die in het wild leven."



Jungle

Vorig jaar opende de dierentuin een volledig nieuw entreegebied. Op dit moment wordt gebouwd aan de 22 meter hoge tropische serre Sanctuary: de grootste overdekte jungle van Europa. Bezoekers kunnen daar straks ook overnachten. De opening is uitgesteld van 2024 naar 2025.