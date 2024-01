Phantasialand

Phantasialand houdt waterbaan Chiapas de rest van de winter dicht

Er kan voorlopig niet meer geplonsd worden in Phantasialand. Normaal gesproken is waterbaan Chiapas geopend in de wintermaanden: de waterattractie is winterhard. Het Duitse pretpark heeft Chiapas nu onaangekondigd gesloten. Er blijkt onderhoud nodig te zijn.

Dat valt te lezen op Phantasialand-website. "Graag uw attentie: de expeditie door het avontuurlijke Mexico staat momenteel op pauze!", staat er. "Wegens onderhoudswerkzaamheden is de waterattractie Chiapas - Die Wasserbahn gesloten tot het einde van de Wintertraum. Bedankt voor jouw begrip."

Winterseizoen Wintertraum duurt tot en met zondag 28 januari. Het is de bedoeling dat Chiapas bij aanvang van het nieuwe zomerseizoen weer werkt. Dan opent ook een nieuwe attractie: speelgebied Avoras. Eigenlijk had de toevoeging vorige maand al af moeten zijn.