Erlebnispark Tripsdrill

Duits pretpark presenteert schommelattractie van 12 meter hoog

Familiepretpark Tripsdrill, gelegen in Zuid-Duitsland, opent dit jaar een 12 meter hoge schommelattractie. Vanaf aankomend seizoen, dat op zaterdag 23 maart begint, kunnen bezoekers een ritje maken in een reuzenschommel van fabrikant ART Engineering.

Het gaat om een attractie van het type wild swing. Het concept lijkt op de klassieke top spin, al gaan passagiers in deze variant niet over de kop. Eerdere exemplaren verschenen in Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen (Oostenrijk), Potts Park Minden (Duitsland) en Karls Erlebnis-Dorf Elstal (Duitsland).

In 2024 is dus Erlebnispark Tripsdrill in deelstaat Baden-Württemberg aan de beurt. De wild swing verrijst in de buurt van de hangende achtbaan Hals-über-Kopf, geopend in 2020.



Laadkraan

"Onze gigantische schommel brengt je tot een hoogte van maar liefst 12 meter", schrijft het kneuterige park op social media. De attractie wordt aangekleed in de stijl van een laadkraan uit de negentiende eeuw.