Fort Fun Abenteuerland

Restaurant bij Duits attractiepark afgebrand

Op het terrein van het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland is een restaurant afgebrand. De zogeheten Stüppelhütte - een leegstaande horecazaak - ging afgelopen weekend in vlammen op. Het vuur was op kilometers afstand te zien. Fort Fun is 's winters gesloten voor publiek.

Op het hoogtepunt waren zestig brandweerlieden ter plaatse. Het bouwwerk kon echter niet meer gered worden. Fort Fun-directeur Andreas Sievering zegt het verlies te betreuren. Tegelijkertijd is hij opgelucht dat niemand gewond is geraakt.

Het voorval vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. De oorzaak wordt nog onderzocht. Hoewel het gebouw op het grondgebied van Fort Fun stond, was het horecapunt vrij toegankelijk voor wandelaars in de omgeving. De Stüppelhütte hoorde bij de Stüppelturm, een 57 meter hoge uitkijktoren.