Djurs Sommerland

Eerste ontwerpen voor 60 meter hoge drop tower met Mexicaans thema

Een Nederlands bedrijf is verantwoordelijk voor de aankleding van een spectaculaire vrijevaltoren in Denemarken. Pretpark Djurs Sommerland opent dit jaar een 60 meter hoge drop tower van de Oostenrijkse fabrikant Funtime, als onderdeel van een Mexicaans gebied. De naam luidt El Grito.

Tijdens de vrije val wordt een topsnelheid van 100 kilometer per uur bereikt. Voor het thema is de Leisure Expert Group uit Amsterdam ingeschakeld. "Mexico bereikt nieuwe hoogten in Denemarken!", meldt het ontwerpbedrijf.

"We kunnen niet wachten om de diepe catacomben in te duiken voor dit spannende avontuur dat jullie in 2024 te wachten staat." Bezoekers wandelen straks over een Mexicaanse begraafplaats, gedecoreerd in de stijl van de feestdag Día de Muertos.