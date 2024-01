Efteling

Foto's: zo sfeervol is de entree van de Efteling op dit moment

Bezoekers van de Efteling hoeven voorlopig niet te rekenen op een sprookjesachtige binnenkomst. Vanwege werkzaamheden is de wandelpromenade richting entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen afgesloten met bouwhekken. Wie vanaf het parkeerterrein richting de ingang wil lopen, moet om de bouwplaats heen.

Op de Efteling-parkeerplaats startte eind oktober 2023 een ingrijpend bouwproject, dat enkele jaren zal duren. Eén van de wijzigingen wordt de aanleg van een tunnel richting het nieuwe Efteling Grand Hotel. Het zorgt, zeker in combinatie met het grauwe weer, voor een behoorlijk onaantrekkelijke aanblik.

Op het afgesloten deel van de promenade werd begonnen met het weghalen van de oorspronkelijke bouwschutting. Frisdrankautomaten verdwenen achter hekken. Een servicegebouw, waar wandelwagens, rolstoelen en scootmobielen gehuurd kunnen worden, is nog wel bereikbaar. Hetzelfde geldt voor een toiletruimte.



Onderhoud

Eenmaal in de Efteling treffen bezoekers ook heel wat schuttingen en bouwterreinen aan. Zo zijn De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, de Piraña, de Kleuterhof, de entree van Vogel Rok, de voorgeval van het Carrouselpaleis, Raveleijn, De Soete Inval, Doornroosje en De Kleine Zeemeermin in onderhoud.