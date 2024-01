Efteling

Video: grote Efteling-vuurwerkshow gezien vanuit de Pagode

Een nieuwe video brengt het nieuwjaarsfeest in de Efteling op een bijzondere manier in beeld. Efteling-technicus Tom Netten publiceerde een compilatie van het grote vuurwerkspektakel dat op 1 januari losbarstte in het attractiepark, gefilmd vanuit vliegende tempel Pagode.

De tientallen meters hoge attractie ging enkele momenten voor middernacht de lucht in. Het zorgt voor een unieke kijk op de muzikale vuurwerkshow, waarbij ook licht- en lasereffecten werden gebruikt.

"Oud en nieuw in de Efteling is voor mij het laatste en eerste event van het jaar", schrijft Netten op LinkedIn. "Een event dat voor mij heel bijzonder is, elk jaar weer." Hij zegt trots te zijn op de afgelopen editie. "Een immersieve show, waarin onze gast middenin stond, was ons uitgangspunt."



Audiokwaliteit

De voorbereidingen namen enkele maanden in beslag. "Nieuwe muziek, uitzoeken welk vuurwerk we wanneer afsteken, dagen van programmeren van het vuurwerk en de nieuwe licht- en lasershow", somt de technisch producent op. "Hoe verbeteren we de audiokwaliteit rondom de vijver? En hoe kunnen we meer gasten laten meegenieten van de nieuwe content op de ledschermen?"