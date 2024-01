Wildlands Adventure Zoo Emmen

Bezoekersaantal Wildlands bijna op niveau van vóór corona

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft het afgelopen jaar meer mensen verwelkomd dan in 2022. De Drentse dierentuin noteerde 926.000 bezoekers in 2023. Het betreft een stijging van 11 procent - 95.000 gasten - ten opzichte van een jaar eerder. Het niveau van vóór de coronacrisis komt in zicht.

In 2019 was Wildlands nog goed voor 930.000 gasten. Het management zegt zeer tevreden te zijn, aangezien de oorspronkelijke doelstelling van 885.400 bezoekers in 2023 met bijna 5 procent overschreden is. Het aantal abonnementhouders groeide bovendien met 21 procent naar bijna 46.000 stuks.

Dat zijn er achtduizend meer dan vorig jaar, zo laat Wildlands weten. Ook winterfestival Wildnights werd beter bezocht dan in 2022, ook al duurde het evenement vier dagen korter. Er kwamen ruim 42.000 geïnteresseerden op af, een groei van 5 procent.



Koningsdag

Wildlands-directeur Julius Minnaar, die in juni begon, spreekt over "een prachtig jaar met vele hoogtepunten". Hij kijkt vooral uit naar Koningsdag: op 27 april brengt de koninklijke familie een bezoek aan Emmen. Daarnaast krijgt parkdeel Nortica een flinke opknapbeurt, inclusief de toevoeging van zeehonden.