Disneyland Paris

Nieuw dronespektakel in Disneyland Paris: technisch hoogstandje met nostalgisch tintje

Disneyland Paris heeft een technisch hoogstandje afgeleverd met de nieuwe droneshow Disney Electrical Sky Parade. Als de weersomstandigheden het toelaten, kunnen bezoekers tot eind september dagelijks kijken naar een nieuw avondspektakel. De productie werd gebaseerd op een lichtjesparade uit de jaren negentig. Een video van Looopings brengt de volledige show in beeld.

In de nieuwe Electrical Sky Parade worden de paradewagens van de klassieke Main Street Electrical Parade tot leven gebracht in de lucht boven het kasteel van Doornroosje. Dat gebeurt met behulp van zo'n vijfhonderd lichtgevende drones van de Franse leverancier Dronisos, waar voor het eerst ook vuurwerk en rook aan werd bevestigd. Verder maakt men gebruik van muziek, lasers, lichteffecten, videoprojecties en fonteinen.

Disneyland noemt het zelf "een oogverblindend eerbetoon aan de Main Street Electrical Parade". "We geven nostalgici de kans om hun kindertijd te herbeleven, terwijl jongeren deze iconische ervaring voor het eerst kunnen ontdekken op een gloednieuwe manier." De voorstelling duurt tien minuten. Direct daarna begint de reguliere avondshow Disney Dreams.



Hommage

"In 1992 zorgde een magische parade, die een hommage bracht aan de nalatenschap van Walt Disney, voor sprankelde lichtjes in de nacht, met plezier en verbeelding tot gevolg", vertelt een voice-over bij de start van de show. "Vandaag keert de parade terug!" Daarna wordt de iconische soundtrack van de Electrical Parade gestart. Er zijn verschillende bekende Disney-deuntjes in verwerkt.



De Disney Electrical Sky Parade is onderdeel van het nieuwe festival Disney Symphony of Colours. Over een maand, op zaterdag 10 februari, start de muzikale dansshow A Million Splashes of Colour. Vanaf dat moment zal parkdeel Main Street ook aangekleed zijn, onder de noemer Blooming in Colours.