Efteling

Video: Efteling-fans volledig uit hun dak bij voorlopig laatste Raveleijn-show

Efteling-fans hebben zondagavond op uitbundige wijze afscheid genomen van stuntshow Raveleijn. De paardenvoorstelling is de komende maanden niet te zien vanwege een jaarlijkse winterstop. Tijdens de voorlopig laatste show, die om 19.30 uur begon, gingen liefhebbers en collega's volledig uit hun dak.

Superfans konden het niet laten om voortdurend te gillen en te juichen. Ook werden de teksten van de acteurs woord voor woord meegepraat. Dat is te zien en te horen in een compilatievideo van enkele minuten. Het zorgde voor een uitgelaten stemming in het publiek.

Raveleijn-gekkies zullen geduld moeten hebben tot begin april. Op zaterdag 6 april 2024 keert de productie weer terug. De Efteling heeft nog niet aangekondigd of er veranderingen doorgevoerd worden. Raveleijn wordt gemaakt in samenwerking met het Franse showbedrijf Puy du Fou.