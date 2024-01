ZooParc Overloon

ZooParc waarschuwt bezoekers: leeuwen en tijgers niet zichtbaar door wateroverlast

Twee prominente diersoorten in de Brabantse dierentuin ZooParc Overloon zijn tot nader order niet te zien. Het dierenpark kampt met wateroverlast door de vele regen van de afgelopen periode. Bezoekers moeten de leeuwen en tijgers om die reden missen.

De publiekstrekkers werden noodgedwongen naar binnen gehaald, laat de dierentuin weten op social media. "Door de hevige regenval van de afgelopen weken, hebben we op diverse plekken in het park te maken met wateroverlast", luidt de boodschap.

"Om deze reden zijn de leeuwen en tijgers helaas niet zichtbaar." De binnenverblijven zijn niet toegankelijk voor publiek. Zooparc Overloon is eigendom van recreatiegroep Libéma. Men huisvest leeuwen in het Afrikaans gedeelte Ngorongoro. In het gebied Jangalee zijn witte en Siberische tijgers te vinden.