Walibi Holland

Walibi Holland onaangekondigd twee uur eerder dicht vanwege kou, achtbanen nóg eerder gesloten

Walibi Holland neemt toch ingrijpende maatregelen vanwege de vrieskou. Gisteren liet een woordvoerder nog weten dat alle attracties gewoon open zouden gaan, ondanks de lage temperaturen. Bezoekers zouden vandaag welkom zijn tot 20.00 uur. Nu blijkt dat die belofte gebroken wordt: het pretpark sluit twee uur eerder dan gepland. De achtbanen gaan nog eerder dicht.

De gewijzigde openingstijden worden op een typische Walibi-manier gecommuniceerd aan het aanwezige publiek: in de vorm van een geprint A4'tje dat op de kaartcontrole is geplakt. "Vanwege het winterse weer sluit Walibi Holland vandaag bij uitzondering om 18.00 uur", staat erop.

Bij de ingangen van de verschillende rollercoasters wacht bezoekers opnieuw een onaangename verrassing. Daar wordt vermeld dat de meeste achtbanen al om 17.00 uur dicht zijn, drie uur eerder dan beloofd dus. Wildwaterbaan El Rio Grande is na 16.00 uur niet meer operationeel. Op de website van Walibi staat nu dat attracties vandaag om 18.00 uur sluiten. Dat wijkt dus af van wat men in het park zelf kenbaar maakt.



Entertainmentprogramma

Walibi staat in de wintermaanden in het teken van het evenement Bright Nights, dat draait om lampjes en lichtshows. Door het park al om 18.00 uur dicht te gooien, is van een avondopenstelling dus geen sprake. Het entertainmentprogramma zal ook gewijzijgd moeten worden: veel acts stonden gepland tussen 18.00 en 20.00 uur.



Wie al een ticket heeft gekocht en niet meer wil langskomen nu de avondopening is geschrapt, heeft pech. "Het is niet mogelijk om je ticket om te ruilen voor een andere datum", laat Walibi weten. Wel ontvangen bezoekers bij het verlaten van het park een voucher voor een gratis ticket voor een andere datum. Het park is vanaf morgen dicht tot eind maart.



Storingen

Door de kou treden nu al verschillende storingen op. Zo zijn vrijevaltoren Space Shot en carrousel Spinning Vibe buiten gebruik naar aanleiding van de weersomstandigheden. Boomerang Coaster Speed of Sound gaat naar verwachting helemaal niet meer open vandaag, in verband met een technisch mankement. Walibi verwacht vandaag 2500 mensen.