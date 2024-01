Tivoli Gardens

Brand uitgebroken in Deens pretpark Tivoli

In het Deense attractiepark Tivoli, gelegen in Kopenhagen, is deze week een brand uitgebroken. Tijdens de nieuwjaarsnacht waren zwarte rookwolken te zien boven de concertzaal van Tivoli. De brandweer rukte massaal uit. Dat gebeurde rond 02.30 uur.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleken er houten pallets op het dak in brand te staan. Het vuur kon snel geblust worden. Brandweerlieden bleven vervolgens nog een tijdje aanwezig om te checken of de brand zich niet zou verspreiden.

"Wij blijven ter plaatse tot we het absoluut zeker weten", luidde de boodschap op X. De concertzaal van Tivoli, die Tivolis Koncertsal heet, stamt uit 1956. Het pand werd in 2005 gerenoveerd. Wie een kaartje koopt voor een voorstelling, krijgt ook toegang tot het bijbehorende pretpark.