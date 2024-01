Liseberg

Pretparkmedewerkster gewond na val van 3 meter bij achtbaan

Een medewerkster van attractiepark Liseberg in Zweden is gewond geraakt bij een val. Dat gebeurde afgelopen week in het station van de achtbaan Valkyria, een dive coaster. Het personeelslid was bezig om bezoekers te begeleiden tijdens een evacuatie.

Door een misstap kwam ze terecht in een opening van het spoor. Valkyria stond stil in verband met een technische storing. De trein was op dat moment niet aanwezig in het station. Het slachtoffer wilde de inzittenden helpen, toen ze zelf viel.

Ze belandde in de ruimte onder de achtbaanrail. De vrouw moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een voorlichtster had de werkneemster pijn in haar voet en schouder. Ze was nog wel aanspreekbaar. Van ernstige verwondingen was geen sprake, aldus de woordvoerder.



Procedure

Het park belooft dat de ontruimingsprocedure tegen het licht gehouden zal worden, om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Valkyria komt uit de fabriek van de Zwitserse firma Bolliger & Mabillard, net als bijvoorbeeld Baron 1898 in de Efteling en Fenix in Toverland.