PortAventura World

Domeinnamen wijzen op plan voor nieuw resort bij PortAventura: Margaritaville

Een bekende Amerikaanse hotel- en restaurantketen lijkt plannen te hebben voor een vestiging nabij PortAventura World. Onder de naam Margaritaville zijn in de Verenigde Staten en daarbuiten verschillende vakantieresorts en eetgelegenheden te vinden. Deze week registreerde moederbedrijf Margaritaville Enterprises een reeks opvallende domeinnamen.

Dat begon bij margaritavilleportaventura.com, een adres dat weinig aan de verbeelding overlaat. Daar bleef het echter niet bij: ook merknamen als Margaritaville PortAventura Resort, Margaritaville Hotel PortAventura, Margaritaville Residence PortAventura en Margaritaville Cottages PortAventura werden vastgelegd.

Verder zijn domeinnamen met de termen Margaritaville Cottages PortAventura Spain, Margaritaville Barcelona Spain, Margaritaville PortAvenura Spain, Margaritaville Hotel Spain en Margaritaville Hotel Barcelona geregistreerd.



Universal Studios

Margaritaville is een merk van de Amerikaanse zanger Jimmy Buffett, gebaseerd op een gelijknamig nummer uit 1977. De artiest overleed in september 2023. Buffett verleende zijn medewerking aan hotels, casino's, restaurants, bars met de titel Margaritaville. Pretparkfans kunnen het merk kennen van restaurant Jimmy Buffett's Margaritaville in Universal Orlando Resort en Universal Studios Hollywood.



Pretparkresort PortAventura World, gelegen in badplaats Salou, telt nu zes eigen themahotels. Die heten PortAventura, Caribe, El Paso, Colorado Creek, Gold River en Mansion de Lucy. Wat Margaritaville precies van plan is bij PortAventura, is nog niet duidelijk. PortAventura en Margaritaville Enterprises hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.