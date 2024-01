Europa-Park Erlebnis-Resort

Bekende fan steekt middelvinger op naar Europa-Park vanwege prijsverhogingen

Europa-Park heeft de horecaprijzen omhoog gegooid en dat wordt het Duitse pretpark niet in dank afgenomen. Een prominente Europa-Park-fan klaagt op Instagram steen en been over de nieuwe tarieven in restaurants en bars. In één van zijn berichten steekt hij zelfs een middelvinger op naar het management.

Epfan95, die ruim 20.000 volgers heeft op Instagram en bijna 50.000 abonnees op YouTube, schrok zich rot toen hij de verhoogde prijzen zag. "Begrijp me niet verkeerd: ik ben een groot voorstander van de toegangsprijzen van Europa-Park", aldus de Duitser. "Maar wat mij nu echt kwaad maakt, zijn de prijzen van drankjes in de hotelbars en het park."

Als voorbeeld geeft de liefhebber 4,10 euro voor een klein flesje van 20 centiliter Coca-Cola of Fanta en 5,10 euro voor een latte macchiato. Steaks werden 5 à 6 euro duurder. "Mensen zullen het nog steeds bestellen en ik snap dat lonen stijgen en dat je betaalt voor de sfeer, maar in de horeca grijpt men élke gelegenheid aan om de prijzen te verhogen."



Gestoord

Toen de fan zag dat hij 8 euro kwijt zou zijn voor een portie friet in een hotel, brak er iets. "Europa-Park, je bent gestoord! Op een gegeven moment is het genoeg." Toen volgde ook de foto van de middelvinger. "8 euro voor friet in de bar van Bell Rock, je bent echt niet wijs."



Het belastingpercentage voor restaurants in Duitsland was in coronatijd verlaagd van 19 naar 7 procent. Sinds 1 januari geldt weer het gebruikelijke btw-tarief. Europa-Park heeft de prijzen in de coronacrisis echter nooit verlaagd. "En belastingverhoging van de overheid of niet: als je 8 euro vraagt voor een frietje, dan komt dat niet door de politiek, dan is je prijs gewoon zeer hoog."



Zeer onbeschoft

Inmiddels heeft Epfan95 een groot deel van zijn Instagram-berichten verwijderd. De fan, die intensief samenwerkt met de marketingafdeling van Europa-Park, heeft bij nader inzien spijt van zijn felheid. "Ik wil me verontschuldigingen voor de beledigende boodschap over frietjes. De woordkeuze was ongepast. Toch blijf ik ervan overtuigd dat 8 euro voor een frietje niet de schuld van de staat is, maar dat deze prijs simpelweg zeer onbeschoft is."