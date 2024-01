Disneyland Paris

Toegangsprijs van luchtballon PanoraMagique in Disneyland Paris verhoogd

De tarieven van luchtballon PanoraMagique in Disneyland Paris zijn verhoogd. Bezoekers van het Disney-resort kunnen tegen betaling in een ballon stappen, voor een uitzicht op zo'n 100 meter hoogte. Voorheen kostte dat 18 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen.

Sinds kort bedraagt de toegangsprijs voor volwassenen 20 euro. Voor kinderen moet 15 euro per persoon afgerekend worden. Online geeft men 1 euro korting op tickets. PanoraMagique is in principe dagelijks geopend, maar bij slecht weer blijft de ballon aan de grond.

Entreebewijzen blijven dan geldig voor een later moment. De attractie in Disney Village, ontwikkeld door het Franse bedrijf Aerophile, wordt "de minst vervuilende vliegmachine ter wereld" genoemd. Het aandrijven van de 35 meter hoge ballon gebeurt met behulp van een elektrische lier.