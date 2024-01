Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo verlengt evenement met dieren uit de ijstijd

Dieren uit de ijstijd blijven langer te zien in Burgers' Zoo. De Arnhemse dierentuin verlengt het evenement IJstijd & Zoo. Eigenlijk zouden bezoekers tot en met het einde van de kerstvakantie - zondag 7 januari - negentien uitgestorven diersoorten kunnen bewonderen.

Verspreid over het park staan tijdelijk levensgrote figuren van bijvoorbeeld de wolharige mammoet, de sabeltandtijger en de poolvos. Ze werden op maat gemaakt voor Burgers' Zoo. Borden tonen informatie over de verdwenen soorten. Ook is er een audiotour beschikbaar.

De natuurgetrouwe replica's blijven staan tot en met zondag 25 februari, het einde van de voorjaarsvakantie. Volgens het dierenpark is IJstijd & Zoo een succes. "De vele enthousiaste reacties van onze bezoekers ervaren we als een mooi compliment voor de energie die we in dit project hebben geïnvesteerd", zegt een woordvoerster.