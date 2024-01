Liseberg

Klantenservice van Zweeds pretpark verspreidt datingtips

Een attractiepark in Zweden schiet mensen met liefdesproblemen te hulp. In de kerstvakantie wordt de klantenservice van pretpark Liseberg getransformeerd tot een hulplijn met datingtips. Wie naar het park belt, krijgt deskundigen te spreken die advies kunnen geven over de liefde.

Het initiatief wordt Dejtingakuten genoemd, ofwel: Dating-Noodgeval. "Als je belt met onze klantenservice, maak je kennis met onze liefdesexperts die tips hebben over de liefde, het durven zetten van de eerste stap en natuurlijk hoe je een geweldige date organiseert, of het nu de allereerste of de 365e is."

Liseberg schakelde de hulp in van een bekende medewerker: Cato Helleren, bij het grote publiek bekend als de ober in de Zweedse versie van de tv-show First Dates. Helleren werkt in het dagelijks leven in het attractiepark. Onder zijn leiding werden verschillende adviezen opgesteld.



Suikerspinnen

"Omdat we meer mensen willen helpen elkaar te ontmoeten en de liefde te stimuleren", staat in een persbericht. Helleren geeft aan dat veel bezoekers en medewerkers al verliefd zijn geworden in Liseberg. "Het maakt me zo blij wanneer we als park meer zijn dan alleen draaimolens en suikerspinnen, maar ook herinneringen en liefde creëeren."



De hulplijn is actief in de laatste week van 2023 en de eerste week van het nieuwe jaar, tijdens de kerstopening van Liseberg. "Dat seizoen is favoriet bij koppels die het park bezoeken om te genieten van de romantiek", weet men. Liseberg is bereikbaar via het Zweedse telefoonnummer +4631400100.