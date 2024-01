Walibi Holland

Onzekerheid in Walibi Holland: welke attracties kunnen open bij vrieskou?

Walibi Holland bevindt zich in een lastig parket door de weersvoorspellingen. De temperaturen in het pretpark liggen dit weekend rond het vriespunt. Dat zal ongetwijfeld voor problemen zorgen: veel Walibi-attracties kunnen bij 0 graden niet draaien. Toch blijft men optimistisch over het attractieaanbod.

Walibi organiseert winteropening Bright Nights sinds december 2022. Het kwam tot nu toe nog niet voor dat het zó koud was op een openingsdag. Hoe de achtbanen en andere attracties zullen reageren op het winterweer, is dus lastig te voorspellen.

Op de officiële Walibi-website wordt alvast een slag om de arm gehouden. "In verband met de weersomstandigheden kan het zijn dat op de dag zelf besloten wordt dat bepaalde attracties later opengaan, eerder sluiten of gesloten blijven", valt daar te lezen. In sommige gevallen zal er een vorm van compensatie zijn voor de bezoekers, al geeft men daar geen details over.



Bevriezen

Walibi Holland kent nauwelijks binnenattracties: de enige attractie die echt geen last zal hebben van de vrieskou is Merlin's Magic Castle. Alle andere attracties bevinden zich in de buitenlucht. De grootste uitdaging wordt het draaiende houden van de rollercoasters. Bij zeer lage temperaturen kunnen treinen stilvallen en technische onderdelen bevriezen. Vandaag wordt het 1 tot 3 graden in de polder, morgen -2 tot 1.



Een woordvoerder van Walibi lijkt zich geen zorgen te maken. "In principe gaan alle attracties open", laat hij aan Looopings weten. "We houden het weer nauwlettend in de gaten." De voorlichter kan geen lijstje verstrekken van attracties die niet kunnen draaien als het vriest. Hoeveel achtbanen en thrillrides daadwerkelijk operationeel zullen zijn in de kou, blijft dus afwachten.



Winterstop

Walibi is vandaag en morgen nog geopend van 12.00 tot 20.00 uur. Daarna start de winterstop, die duurt tot eind maart. Overigens zijn acht attracties sowieso geen onderdeel van het winter-evenement: Crazy River, Lost Gravity, Drako, The Tomahawk, Splash Battle, Walibi Express, Cooldown en G-Force. Wel is er extra entertainment in de vorm van shows en straattheater.