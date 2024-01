Efteling

Efteling zoekt nieuwe directeur, gespecialiseerd in technologische innovatie

De Efteling zoekt een nieuwe directeur. Het directieteam van het attractiepark, dat momenteel uit vier personen bestaat, wordt uitgebreid met een vijfde lid. Diegene zal zich bezighouden met technologische ontwikkelingen. De officiële functietitel wordt directeur technologie en innovatie.

Nu bestaat de directie nog uit algemeen directeur Fons Jurgens, financieel directeur Daan van Baarsen, directrice park en resorts Nicole Scheffers en directeur product, markt en imago Koen Sanders. Voorheen was er wel een vijfde directielid, tot parkdirecteur Coen Bertens in 2021 afscheid nam.

"De afgelopen tijd heeft de directie samen met de raad van commissarissen gekeken naar wat er nog mist binnen de directie op het gebied van talenten en kwaliteiten", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Er blijkt behoefte te zijn aan het benadrukken van het belang van technologische innovatie op directieniveau.



Nieuwe belevingen

"Deze innovatie behelst technologie gedreven door data, ontwikkelingen voor medewerkers en nieuwe belevingen voor onze gasten", aldus de voorlichter. Daarom zal de nieuwe directeur in ieder geval leidinggeven aan de huidige afdelingen IT en data.



In de vacaturetekst valt te lezen dat men zoekt naar "een ervaren professional die verantwoordelijk wordt voor de innovatiekracht van de Efteling op de lange termijn". De nieuwe directeur zal "een cruciale rol spelen in het vormgeven van de toekomst van het park en zijn resorts". Dat kan door "next-generation-attracties te helpen ontwikkelen en implementeren, gebaseerd op cutting-edge technologieën en de allerbeste digitale services".



Tien jaar ervaring

De Efteling vraagt minimaal tien jaar ervaring in een technologische of innovatieve rol en minimaal vijf jaar ervaring als manager of directeur. Het salaris ligt naar schatting tussen de 165.000 en 224.000 euro per jaar, inclusief vakantiegeld en een dertiende maand.



"Met de komst van de directeur technologie en innovatie staat de Efteling zichzelf toe om meer innovatief en soms zelfs disruptief te denken", zo legt men uit. "Dit is belangrijk omdat het ontwikkelen van revolutionaire belevingsconcepten essentieel is voor de businesscase." Solliciteren kan tot eind deze maand via headhuntersbureau Chasse Executive Search. De Efteling hoopt dat de nieuwe directeur in april 2024 aan de slag kan.