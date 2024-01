Europa-Park Erlebnis-Resort

Extra medewerkers gestationeerd in spookhuis Europa-Park vanwege brandveiligheid

Bezoekers van Europa-Park moeten deze winter niet vreemd opkijken als ze echte mensen zien staan tijdens een ritje in spookhuis Geisterschloss. In de attractie is tegenwoordig voortdurend extra personeel aanwezig. Het Duitse pretpark werkt aan een ingrijpende renovatie van de attractie, waarbij de brandveiligheid onder de loep genomen wordt.

Geisterschloss opende in 1982. Bijna 42 jaar later is het tijd voor een upgrade op het gebied van brandpreventie. De werkzaamheden starten na de winteropening. In de tussentijd bivakkeren permanent veiligheidsmedewerkers in het spookslot, soms zelfs ín de scènes.

"Om in de toekomst een optimale brandbeveiliging te garanderen, staat de komende maanden een uitgebreide verbouwing van Geisterschloss op de planning", vertelt een woordvoerster van Europa-Park aan Looopings. "Deze modernisering, die veel verder gaat dan de noodzakelijke eisen, vindt plaats op initiatief van Europa-Park zelf."



Controleren

En wat doen de extra werknemers in de decors van de darkride? "Ter voorbereiding op de renovatie voeren medewerkers in de attracties brandveiligheidsinspecties uit. Ook controleren ze de brandmeldinstallaties terwijl de attractie in bedrijf is."



Europa-Park werd de afgelopen jaren twee keer getroffen door een grote brand. In 2018 ging de bootjesdarkride Piraten in Batavia in vlammen op, net als een aanzienlijk deel van het Scandinavische themagebied. In 2023 werd het overdekte gedeelte Zauberwelt der Diamanten in de as gelegd, inclusief een deel van familieachtbaan Alpenexpress en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn.