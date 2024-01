Walibi Holland

Video: Walibi-bezoekers steken vuurwerk af op parkeerplaats

Bezoekers van Walibi Holland hebben vanavond tegen de regels in vuurwerk afgestoken op het parkeerterrein. Tot twee keer toe gingen vuurpijlen de lucht in, melden ooggetuigen aan Looopings. Het tweede moment werd gefilmd door een voorbijganger.

Online waarschuwt het pretpark dat het meenemen van vuurwerk niet mag, om over het afsteken nog maar te zwijgen. "Het is niet toegestaan om vuurwerk mee te nemen of af te steken op het terrein van Walibi Holland", staat op walibi.nl.

"Dit geldt voor alle vuurwerkcategorieën (F1 tot en met F4). Het meenemen van bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten en trektouwtjes is dus ook verboden." Op de parkeerplaats waren geen medewerkers te bekennen om de overtreders een halt toe te roepen.



Zomerfestival

Walibi is in de kerstvakantie geopend voor winter-evenement Bright Nights. Daarbij hoort geen vuurwerk. In de zomermaanden presenteert Walibi wél een eigen vuurwerkspektakel, namelijk tijdens de avonden van zomerfestival Lekkergaan.