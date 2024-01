Dierenpark Hoenderdaell

Nieuw gebied voor bruinvissen en zeehonden in Noord-Hollandse dierentuin

Bezoekers van Dierenpark Hoenderdaell in Noord-Holland kunnen over een tijdje een nieuw gebied met bruinvissen en zeehonden ontdekken. Opvangcentrum SOS Dolfijn, onderdeel van Hoenderdaell, wordt uitgebreid met een zogenoemde Waddenbeleving.

Het is de bedoeling dat het publiek zich vanaf komende zomer waant in een waddengebied. Naast buitenbassins voor zeehonden en kleine walvisachtigen komen er aquaria voor haaien en roggen. Een ontwerp toont verder onder meer een boot, een toren en een duinlandschap.

Het project wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en een subsidieprogramma van de Europese Commissie: Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale (LEADER).



Dolfinarium

SOS Dolfijn staat bekend om het opvangen van gestrande bruinvissen, die na herstel in de meeste gevallen weer uitgezet worden. Tot 2017 was de organisatie gevestigd bij het Dolfinarium in Harderwijk. Daar wilde men echter niet langer mee geassocieerd worden. In 2022 opende een nieuw centrum op het terrein van Hoenderdaell, in het dorp Anna Paulowna.