Foto's: een kijkje op de bouwplaats van het nieuwe attractiepark Bommelwereld

De constructie van het nieuwe Nederlandse attractiepark Bommelwereld vordert gestaag. In de Gelderse stad Groenlo wordt gebouwd aan een overdekt pretpark rond stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes. De opening moet plaatsvinden in 2025. Op het bouwterrein maken staal en beton nog de dienst uit.

Het bouwwerk van Bommelwereld zal grofweg bestaan uit twee componenten: een middeleeuws kasteel op een heuvel, met daarachter een langwerpige loods waar de mechanische attracties zich bevinden. De zijgevel van de attractieloods is inmiddels deels bedekt met groene en grijze platen. Ook het dak werd al gedeeltelijk bevestigd.

Van thema-elementen is nog geen sprake, om over attractie-onderdelen nog maar te zwijgen. Wel verraden de huidige werkzaamheden iets over de grootte en indeling van het complex. Het gebouw krijgt een totale oppervlakte van zo'n 9000 vierkante meter.



Jora Vision

Initiatiefnemer Edwin Bomers verwacht veel van het project. Hij vertelde onlangs dat hij gaat voor "dagrecreatie met landelijke allure" en "een Efteling-beleving hier in de Achterhoek". De Zuid-Hollandse firma Jora Vision is ingeschakeld voor het ontwerp. Verder wordt samengewerkt met onder meer Van der Heijden Architecten en Beltim Bouwprojecten. Voormalig Efteling-directeur Coen Bertens treedt op als consultant.