Attractiepark Toverland

Toverland wil kwakkelende attractie Dragonwatch voortaan zelf kunnen evacueren

Toverland wil niet meer afhankelijk zijn van de brandweer als de attractie Dragonwatch stilvalt. Daarom moeten medewerkers van het calamiteitenteam binnenkort een speciale opleiding krijgen. Het is de bedoeling dat zij evacuaties in het vervolg zelf kunnen uitvoeren. Het Limburgse pretpark overweegt ook om een eigen hoogwerker aan te schaffen.

De brandweer moest de afgelopen maanden al twee keer uitrukken vanwege het vastlopen van de tientallen meters hoge parachute tower, op 25 oktober en op 2 januari. Deze week zaten bezoekers bijna drieënhalf uur vast in de regen en de wind. Omdat één van de gondels zich boven het water bevond, moest ook een abseilteam uit Eindhoven langskomen.

Dat soort situaties wil Toverland in de toekomst voorkomen. "Wij zullen onze mensen van het calamiteitenteam gaan opleiden om dit soort storingen zelf te kunnen verhelpen", vertelt een woordvoerster. "Zij kunnen mensen dan zelf snel en veilig evacueren, zonder tussenkomst van de brandweer of andere reddingsdiensten."



Spoedig

Dragonwatch is op dit moment nog gesloten. Hoelang het verhelpen van het technische mankement gaat duren, weet Toverland nog niet. "Familievaltoren Dragonwatch heeft een storing", staat in de online openingskalender op alle dagen tot eind januari. "We doen er alles aan om deze attractie spoedig te heropenen."