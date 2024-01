Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Dit wordt de nieuwe camping van Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen gaat een nieuwe camping bouwen aan de rand van de huidige parkeerplaats. Daarvoor heeft het Overijsselse pretpark groen licht gekregen van de gemeente. Het oorspronkelijke kampeerterrein maakt dit jaar plaats voor nieuwe vakantiehuizen van het type Rancho Grande. Slagharen wil campinggasten echter niet in de kou laten staan.

Daarom komt er op termijn een nieuwe camping aan de Zwart Dijk in Slagharen, ten noordwesten van de bestaande bezoekersparkeerplaats. Documenten uit de vergunningsaanvraag laten zien hoe het gebied eruit gaat zien. Volgens de plannen komen er 175 standplaatsen.

Dat zijn er 54 minder dan de 229 plekken op de inmiddels gesloten Slagharen-camping aan de Knappersveldweg, zo becijferde fansite De Slagharenverzamelaar. Verder wordt gezorgd voor speel- en sportplekken, een waterspeeltuin, een centrumgebouw en sanitaire voorzieningen. Mogelijk komen er ook foodtrucks.



Knutselen

Het bouwwerk is bedoeld om campinggasten onder te brengen bij slecht weer. Ze kunnen daar bijvoorbeeld knutselen. De waterspeelplaats bestaat uit kleine fonteintjes waar kinderen doorheen kunnen lopen. Kampeerders parkeren straks op een apart gedeelte van het toekomstige campingterrein.



Er wordt geen extra aansluiting gerealiseerd aan de openbare weg. De in- en uitgang van de camping komen te liggen aan de bestaande parking. Een leegstaande woonboerderij heeft daarvoor moeten wijken. Het openingsjaar van de camping staat nog niet vast, zei een woordvoerder in december.