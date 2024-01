Efteling

Video: jongeren roken joint in Efteling-attractie

Een groepje Limburgse jongeren heeft onlangs rotzooi getrapt in de Efteling. De klierende jochies staken onder meer een joint op in één van de attracties. Ze schaamden zich niet voor hun gedrag. Sterker nog: het voorval werd vastgelegd op video en gepubliceerd op een YouTube, in een vlog met de titel 'Stoned in de Efteling'.

Roken is in de Efteling alleen toegestaan in enkele afgebakende rookzones. Een sigaret of joint opsteken ín een attractie is helemaal uit den boze. Toch haalden de bezoekers zonder blikken of blozen een joint tevoorschijn in een bootje van vaartocht Gondoletta. "In deze video worden er groene toppen gerookt in de bootjes van de Efteling!", luidt de trotse omschrijving.

De beelden verschenen op een YouTube-kanaal met de naam Battiebois. Elders in de video is te zien hoe de jongeren snoep in de lucht gooien in de wachtrij van Baron 1898, een broodje op de grond smijten bij Villa Volta en een zaklamp aanzetten in de donkere achtbaan Vogel Rok. In dat laatste geval grijpt het personeel in.