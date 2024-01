Kermis

Zwangere vrouw breekt enkel door sleebaan op kerstmarkt

Een zwangere vrouw is gewond geraakt tijdens een ritje op een sleebaan. Dat gebeurde afgelopen maand op een kerstmarkt in de Noord-Franse gemeente Noyon. Het 28-jarige slachtoffer stapte met haar 3-jarige dochter op een sleetje en gleed naar beneden. Daar knalde ze op hoge snelheid tegen de rand aan.

Door de harde klap brak ze haar enkel. Ze moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Er was op de kerstmarkt geen EHBO-post aanwezig. Ooggetuigen zagen bloed en hoorden geschreeuw, melden regionale media. De attractie in kwestie heet La Descente des Lutins.

Volgens het gemeentebestuur, verantwoordelijk voor het organiseren van de kerstmarkt, is de metershoge sleebaan niet geschikt voor personen die ouder zijn dan 16 jaar of meer wegen dan 80 kilo. Bovendien is het niet de bedoeling dat er twee mensen op één sleetje plaatsnemen.



Advocaat

Dat stond ten tijde van het ongeluk echter nergens aangegeven, laat de partner van het slachtoffer weten. Ook zouden aanwezige medewerkers er niet voor gewaarschuwd hebben. Het koppel heeft een advocaat ingeschakeld. Hij stelt de gemeente aansprakelijk voor het incident.