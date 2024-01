Disneyland Paris

Actrice Blake Lively laat zien hoe ze moedermelk afkolft in Disneyland Paris

Actrice Blake Lively deelt op social media een opvallend hoogtepunt uit het afgelopen jaar. De Amerikaanse beroemdheid bracht in 2023 een bezoek aan Disneyland Paris. Op één van de foto's is te zien hoe ze met een borstvoedingpompje poseert bij de ratten uit Ratatouille.

Het draagbare pompje, vastgemaakt aan haar broekzak, wordt gebruikt om moedermelk af te kolven. "Een hoogtepunt: pompen in Disneyland Paris", schrijft Lively erbij, samen met een emoji van een glas melk. "Cheers, Remy." De meet-and-greet vond plaats in het Walt Disney Studios Park.

Lively en haar partner Ryan Reynolds verwelkomden hun vierde kindje in februari 2023. De actrice, onder meer bekend van Gossip Girl, The Sisterhood of the Traveling Pants en Green Lantern, oogst online een hoop lof. Een Instagram-reactie waarin ze gecomplimenteerd wordt vanwege het normaliseren van publiekelijk kolven, leverde meer dan zeshonderd likes op.



Parkregels

In 2021 ontstond nog landelijke ophef in Frankrijk toen beveiligers van Disneyland Paris een moeder wegstuurden vanwege het geven van borstvoeding in het openbaar. Ze zou daarmee namelijk de parkregels overtreden. Naar aanleiding van alle commotie bood het Disney-management uiteindelijk excuses aan voor de situatie.