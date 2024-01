Plopsaland laat bezoekers fietsen voor het milieu

Plopsaland De Panne

Bezoekers van Plopsaland De Panne krijgen deze kerstvakantie de kans om hun steentje bij te dragen aan het milieu. In samenwerking met sponsor Eneco werden in het pretpark vier racefietsen neergezet. Ze staan in het Ketnet-parkdeel, tegenover zweefmolen Nachtwacht-Flyer.

"Voor elke fietser die 1 kilometer trapt, plant Eneco 1 vierkante meter bos", belooft Plopsaland op social media. "Dus, zet snel je beste wielerbeentje voor in Plopsaland De Panne en koers mee voor de planeet!"

Een groot scherm toont hoeveel afstand er al is afgelegd per fiets. Elk rijwiel werd gekoppeld aan een Studio 100-personage. Achtereenvolgens zijn dat Bumba, Wickie, Maya en Samson. De actie loopt nog tot en met zaterdag 6 januari.